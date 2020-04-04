Устюгова (Ширманова) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1931
Дата смерти04.04.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1931
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.05.1957
Сын: Устюгов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устюгов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.04.2020