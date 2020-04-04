Устюгова (Ширманова) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстюгова (Ширманова) Анастасия Васильевна

Устюгова (Ширманова) Анастасия Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1931

Дата смерти

04.04.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1931

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.05.1957

Сын: Устюгов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устюгов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.04.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close