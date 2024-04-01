Ускова Мария? Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ускова Мария? Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усков Макар

Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Усков Максим Макаров

Отец ребёнка: Усков Макар

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Усков Иван Малолеток Кр. Лебяжьей Макаров

Отец ребёнка: Усков Макар

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Усков Афанасий Макаров

Отец ребёнка: Усков Макар

Смерть
После 1787

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