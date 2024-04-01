Ускова Мария? Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усков Макар
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Усков Максим Макаров
Отец ребёнка: Усков Макар
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Усков Иван Малолеток Кр. Лебяжьей Макаров
Отец ребёнка: Усков Макар
Рождение ребёнка
Около 1758
Отец ребёнка: Усков Макар
Смерть
После 1787