Абрамова (Кошелева) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Кошелева) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1870 ст.

Муж: Абрамов Евсей Тарасович

Рождение ребёнка
02.06.1871

Сын: Абрамов Лука Евсеевич

Отец ребёнка: Абрамов Евсей Тарасович

Рождение ребёнка
09.04.1879

Сын: Абрамов Аристарх Евсеевич

Отец ребёнка: Абрамов Евсей Тарасович

Рождение ребёнка
18.05.1881

Дочь: Абрамова Елена Евсеевна

Отец ребёнка: Абрамов Евсей Тарасович

Смерть
Неизвестно
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