Абрамова (Кошелева) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.01.1870 ст.
Рождение ребёнка
02.06.1871
Отец ребёнка: Абрамов Евсей Тарасович
Рождение ребёнка
09.04.1879
Сын: Абрамов Аристарх Евсеевич
Отец ребёнка: Абрамов Евсей Тарасович
Рождение ребёнка
18.05.1881
Дочь: Абрамова Елена Евсеевна
Отец ребёнка: Абрамов Евсей Тарасович
Смерть
Неизвестно