Кожедуб Артур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожедуб Артур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1985

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1985

Отец: Цегельнюк Пётр

Мать: Цегельнюк Татьяна

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