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Кожедуб Артур
Кожедуб Артур
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.05.1985
Пол
Мужской
Отец
Цегельнюк Пётр
1959 г.р.
Мать
Цегельнюк (Иванова) Татьяна
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1985
Отец:
Цегельнюк Пётр
Мать:
Цегельнюк Татьяна
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