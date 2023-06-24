Муртаева Венера Самигулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1948
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салимова Алия Ишмурзовна
Отец ребёнка: Султанов Ишмурза Шамсутдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Султанова Фаима Ишмурзовна
Отец ребёнка: Султанов Ишмурза Шамсутдинович
Рождение ребёнка
06.02.1975
Дочь: Таулбаева Фатима Ишмурзовна
Отец ребёнка: Султанов Ишмурза Шамсутдинович
Рождение ребёнка
01.01.1977
Сын: Султанов Мирза Ишмурзович
Отец ребёнка: Султанов Ишмурза Шамсутдинович
Рождение ребёнка
20.11.1983
Дочь: Сулейманова Зульфира Ишмурзовна
Отец ребёнка: Султанов Ишмурза Шамсутдинович