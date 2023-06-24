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Муртаева Венера Самигулловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1948

Пол

Женский

Добавил:

ФС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1948

Отец: Муртаев Самигулла Габитуллович

Мать: Атанова Габида Сабирьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салимова Алия Ишмурзовна

Отец ребёнка: Султанов Ишмурза Шамсутдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Султанова Фаима Ишмурзовна

Отец ребёнка: Султанов Ишмурза Шамсутдинович

Рождение ребёнка
06.02.1975

Дочь: Таулбаева Фатима Ишмурзовна

Отец ребёнка: Султанов Ишмурза Шамсутдинович

Рождение ребёнка
01.01.1977

Сын: Султанов Мирза Ишмурзович

Отец ребёнка: Султанов Ишмурза Шамсутдинович

Рождение ребёнка
20.11.1983

Дочь: Сулейманова Зульфира Ишмурзовна

Отец ребёнка: Султанов Ишмурза Шамсутдинович

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