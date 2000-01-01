Ушакова (Сидорова) Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова (Сидорова) Наталья Павловна

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Место рождения

Пермский край

Дата рождения

08.04.1954

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермский край
Рождение ребёнка
16.05.1980

Сын: Ушаков Кирилл Викторович

Отец ребёнка: Ушаков Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Владимировна

Отец ребёнка: Шилов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилов Владимир

Развод
Неизвестно

Муж: Ушаков Виктор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Виктор Николаевич

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