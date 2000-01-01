Ушакова (Сидорова) Наталья Павловна
Место рожденияПермский край
Дата рождения08.04.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Пермский край
Рождение ребёнка
16.05.1980
Отец ребёнка: Ушаков Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Владимировна
Отец ребёнка: Шилов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шилов Владимир
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно