Абрамова (Мымрина) Ефросинья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1859 по 1860
Дата смерти21.06.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1859 по 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.07.1882 ст.
Рождение ребёнка
11.07.1883
Дочь: Абрамова Марта Павловна
Отец ребёнка: Абрамов Павел Евсеевич
Рождение ребёнка
20.03.1885
Дочь: Абрамова Матрона Павловна
Отец ребёнка: Абрамов Павел Евсеевич
Рождение ребёнка
14.11.1888
Сын: Абрамов Григорий Павлович
Отец ребёнка: Абрамов Павел Евсеевич
Рождение ребёнка
20.04.1890
Отец ребёнка: Абрамов Павел Евсеевич
Рождение ребёнка
10.01.1894
Отец ребёнка: Абрамов Павел Евсеевич
Рождение ребёнка
18.02.1897
Отец ребёнка: Абрамов Павел Евсеевич
Рождение ребёнка
01.03.1899
Дочь: Абрамова Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Абрамов Павел Евсеевич
Рождение ребёнка
29.03.1901
Дочь: Абрамова Зосима Павловна
Отец ребёнка: Абрамов Павел Евсеевич
Рождение ребёнка
14.06.1903
Дочь: Абрамова Ольга Павловна
Отец ребёнка: Абрамов Павел Евсеевич
Смерть
21.06.1903