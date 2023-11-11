Абрамова (Мымрина) Ефросинья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Мымрина) Ефросинья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1859 по 1860

Дата смерти

21.06.1903

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1859 по 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.07.1882 ст.

Муж: Абрамов Павел Евсеевич

Рождение ребёнка
11.07.1883

Дочь: Абрамова Марта Павловна

Отец ребёнка: Абрамов Павел Евсеевич

Рождение ребёнка
20.03.1885

Дочь: Абрамова Матрона Павловна

Отец ребёнка: Абрамов Павел Евсеевич

Рождение ребёнка
14.11.1888

Сын: Абрамов Григорий Павлович

Отец ребёнка: Абрамов Павел Евсеевич

Рождение ребёнка
20.04.1890

Сын: Абрамов Василий Павлович

Отец ребёнка: Абрамов Павел Евсеевич

Рождение ребёнка
10.01.1894

Сын: Абрамов Федор Павлович

Отец ребёнка: Абрамов Павел Евсеевич

Рождение ребёнка
18.02.1897

Сын: Абрамов Павел Павлович

Отец ребёнка: Абрамов Павел Евсеевич

Рождение ребёнка
01.03.1899

Дочь: Абрамова Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Абрамов Павел Евсеевич

Рождение ребёнка
29.03.1901

Дочь: Абрамова Зосима Павловна

Отец ребёнка: Абрамов Павел Евсеевич

Рождение ребёнка
14.06.1903

Дочь: Абрамова Ольга Павловна

Отец ребёнка: Абрамов Павел Евсеевич

Смерть
21.06.1903

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