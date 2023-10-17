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Максим Егоров

Место рождения

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

22.04.1800

Дата смерти

17.07.1800

Пол

Мужской

Отец

1773 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1800

Отец: Егор Иванов

Мать: Параскева Фёдорова

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1800 22.04.1800 Деревни Урвихина у крестьянина Егора Иванова жена Параскева родила сына Максима которой крещен 23 числа Восприемником был отец его родной Иван Васильев МК-1800 17.07.1800 Деревни Ур... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
17.07.1800
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1800 17.07.1800 Деревни Урвихина у крестьянина Егора Иванова сын Максим 3 месяцев неизвестной болезнию

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