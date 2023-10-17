Максим Егоров
Место рождения
Дата рождения22.04.1800
Дата смерти17.07.1800
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1800
Отец: Егор Иванов
Мать: Параскева Фёдорова
МК-1800 22.04.1800 Деревни Урвихина у крестьянина Егора Иванова жена Параскева родила сына Максима которой крещен 23 числа Восприемником был отец его родной Иван Васильев МК-1800 17.07.1800 Деревни Ур... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.07.1800
МК-1800 17.07.1800 Деревни Урвихина у крестьянина Егора Иванова сын Максим 3 месяцев неизвестной болезнию