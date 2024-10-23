Пятихин Логгин Борисович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
1892
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Пятихина) Мария Логгиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Пятихина) Анна Логгиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно