Пятихин Логгин Борисович 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пятихин Логгин Борисович

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Пятихин Борис Корнильевич (Корнеевич)

Мать: Устинья Ивановна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1892

Жена: (Алаева) Агрипина (Агрофена) Петровна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Пятихин Иван Логинович

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Пятихина) Мария Логгиновна

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Пятихина) Анна Логгиновна

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Пятихин Иван Логгинович

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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