Ванюрхина (Бузюрова) Мария Феодорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865 ст.
Дата смерти01.07.1908 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1865 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.04.1885 ст.
Деревни Нератовки крестьянина Гавриила Димитриева сын Иван,православный,первым браком (18 лет). Деревни Макаровки крестьянина Феодора Авкселова дочь Мария,православная и первым браком (19 лет).
Рождение ребёнка
25.06.1886 ст.
Дочь: (Ванюрхина) Марфа Иванова
Отец ребёнка: Ванюрхин Ванюрихин Иван 3 Гавриилов
Деревни Нератовки крестьянин Иван Гавриилов и законная его жена Мария Феодорова,оба православные
Рождение ребёнка
19.08.1887 ст.
Дочь: (Ванюрхина) Наталия 1 Иванова
Отец ребёнка: Ванюрхин Ванюрихин Иван 3 Гавриилов
Деревни Нератовки крестьянин Иван Гавриилов и законная его жена Мария Феодоровна,оба православные
Рождение ребёнка
20.01.1890 ст.
Отец ребёнка: Ванюрхин Ванюрихин Иван 3 Гавриилов
Деревни Нератовки крестьянин Иван Гавриилов Ванюрхин и законная жена его Мария Феодоровна,оба православные
Рождение ребёнка
05.12.1891 ст.
Дочь: (Ванюрихина) Анна Иванова
Отец ребёнка: Ванюрхин Ванюрихин Иван 3 Гавриилов
Деревни Нератовки крестьянин Иван Гавриилов Ванюрихин и законная жена его Мария Феодорова
Рождение ребёнка
22.05.1894 ст.
Дочь: (Димитриева) Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Ванюрхин Ванюрихин Иван 3 Гавриилов
Деревни Нератовки крестьянин Иван Гавриилов Димитриев и законная его жена Мария Феодоровна,оба православные
Рождение ребёнка
01.02.1896 ст.
Сын: Ванюрхин Семен (Симеон) Иванов
Отец ребёнка: Ванюрхин Ванюрихин Иван 3 Гавриилов
Деревни Нератовки крестьянин Иван Гавриилов и законная жена его Мария Феодорова
Рождение ребёнка
22.04.1902 ст.
Отец ребёнка: Ванюрхин Ванюрихин Иван 3 Гавриилов
Деревни Нератовки крестьянин Иван Гавриилов Ванюрхин и законная жена его Мария Феодорова,оба православные
Рождение ребёнка
06.07.1903 ст.
Отец ребёнка: Ванюрхин Ванюрихин Иван 3 Гавриилов
Деревни Нератовки крестьянин Иван Гавриилов Ванюрхин и законная жена его Мария Феодорова,оба православные
Смерть
01.07.1908 ст.
от чахотки Деревни Нератовки крестьянина Ивана Гавриилова Ванюрхина жена Мария Феодорова (43 года)