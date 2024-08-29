Ванюрхина (Бузюрова) Мария Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванюрхина (Бузюрова) Мария Феодорова

Место рождения

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1865 ст.

Дата смерти

01.07.1908 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СШ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.04.1885 ст.

Муж: Ванюрхин Ванюрихин Иван 3 Гавриилов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянина Гавриила Димитриева сын Иван,православный,первым браком (18 лет). Деревни Макаровки крестьянина Феодора Авкселова дочь Мария,православная и первым браком (19 лет).
Рождение ребёнка
25.06.1886 ст.

Дочь: (Ванюрхина) Марфа Иванова

Отец ребёнка: Ванюрхин Ванюрихин Иван 3 Гавриилов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Иван Гавриилов и законная его жена Мария Феодорова,оба православные
Рождение ребёнка
19.08.1887 ст.

Дочь: (Ванюрхина) Наталия 1 Иванова

Отец ребёнка: Ванюрхин Ванюрихин Иван 3 Гавриилов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Иван Гавриилов и законная его жена Мария Феодоровна,оба православные
Рождение ребёнка
20.01.1890 ст.

Сын: Ванюрхин Игнатий Иванов

Отец ребёнка: Ванюрхин Ванюрихин Иван 3 Гавриилов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Иван Гавриилов Ванюрхин и законная жена его Мария Феодоровна,оба православные
Рождение ребёнка
05.12.1891 ст.

Дочь: (Ванюрихина) Анна Иванова

Отец ребёнка: Ванюрхин Ванюрихин Иван 3 Гавриилов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Иван Гавриилов Ванюрихин и законная жена его Мария Феодорова
Рождение ребёнка
22.05.1894 ст.

Дочь: (Димитриева) Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Ванюрхин Ванюрихин Иван 3 Гавриилов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Иван Гавриилов Димитриев и законная его жена Мария Феодоровна,оба православные
Рождение ребёнка
01.02.1896 ст.

Сын: Ванюрхин Семен (Симеон) Иванов

Отец ребёнка: Ванюрхин Ванюрихин Иван 3 Гавриилов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Иван Гавриилов и законная жена его Мария Феодорова
Рождение ребёнка
22.04.1902 ст.

Сын: Ванюрхин Георгий Иванов

Отец ребёнка: Ванюрхин Ванюрихин Иван 3 Гавриилов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Иван Гавриилов Ванюрхин и законная жена его Мария Феодорова,оба православные
Рождение ребёнка
06.07.1903 ст.

Сын: Ванюрхин Прокопий Иванов

Отец ребёнка: Ванюрхин Ванюрихин Иван 3 Гавриилов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Иван Гавриилов Ванюрхин и законная жена его Мария Феодорова,оба православные
Смерть
01.07.1908 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от чахотки Деревни Нератовки крестьянина Ивана Гавриилова Ванюрхина жена Мария Феодорова (43 года)

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