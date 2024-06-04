Ушмаева Домна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушмаева Домна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушмаев (Ушмав) Фрол Константинов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857

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