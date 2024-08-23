Сергунина (Терешина-Елисеева) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергунина (Терешина-Елисеева) Пелагея Петровна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.10.1889

Дата смерти

Между 06.10.1918 и 1924

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1889

Отец: Клюкин-Терешин-Елисеев Пётр Кузьмич

Мать: Терешина-Елисеева (Губанова) Пелагея Гавриловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
06.10.1889
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
19.05.1911

Муж: Сергунин Семён Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.02.1912

Сын: Сергунин Дмитрий Семёнович

Отец ребёнка: Сергунин Семён Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.11.1913

Дочь: Лунькова (Сергунина) Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Сергунин Семён Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 06.10.1918 и 1924
Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Сергунин Виктор Семёнович

Отец ребёнка: Сергунин Семён Васильевич

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