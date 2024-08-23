Сергунина (Терешина-Елисеева) Пелагея Петровна
Место рождения
Дата рождения03.10.1889
Дата смертиМежду 06.10.1918 и 1924
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1889
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
06.10.1889
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
19.05.1911
Рождение ребёнка
10.02.1912
Сын: Сергунин Дмитрий Семёнович
Отец ребёнка: Сергунин Семён Васильевич
Рождение ребёнка
04.11.1913
Дочь: Лунькова (Сергунина) Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Сергунин Семён Васильевич
Смерть
Между 06.10.1918 и 1924
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Сергунин Виктор Семёнович
Отец ребёнка: Сергунин Семён Васильевич