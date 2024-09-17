Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1769 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1769

Сын: Андрей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Ревизская сказка (6) о крестьянах д.Лупанда Согожской волости Грязовецкого уезда за 1811 год | ГАВО Ф.388 Оп.1 Д.8563 Стр.11-11об | 3
Смерть
Неизвестно

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