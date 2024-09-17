Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1769
Сын: Андрей Петрович
Мать ребёнка: не указана
Ревизская сказка (6) о крестьянах д.Лупанда Согожской волости Грязовецкого уезда за 1811 год | ГАВО Ф.388 Оп.1 Д.8563 Стр.11-11об | 3
Смерть
Неизвестно