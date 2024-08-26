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Зуева Анастасия Фаддеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Между 1807 и 1822

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Зуева) Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Зуев Андрей Иванович

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Зуев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Зуев Андрей Иванович

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Зуева) Агрипина Андреевна

Отец ребёнка: Зуев Андрей Иванович

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Зуев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Зуев Андрей Иванович

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Зуев Никита Андреевич

Отец ребёнка: Зуев Андрей Иванович

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Между 1807 и 1822

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