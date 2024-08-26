Зуева Анастасия Фаддеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиМежду 1807 и 1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зуев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Зуева) Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Зуев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Зуев Иван Андреевич
Отец ребёнка: Зуев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Зуева) Агрипина Андреевна
Отец ребёнка: Зуев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Зуев Иван Андреевич
Отец ребёнка: Зуев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Зуев Андрей Иванович
Смерть
Между 1807 и 1822