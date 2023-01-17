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Исправникова Анна Савельевна

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Место рождения

Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Исправникова Марфа Трофимовна

Отец ребёнка: Исправников Трофим Ионович

Рождение ребёнка
1755

Сын: Исправников Семион Трофимович

Отец ребёнка: Исправников Трофим Ионович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Исправникова Марфа Трофимовна

Отец ребёнка: Исправников Трофим Ионович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Исправников Дмитрий Трофимович

Отец ребёнка: Исправников Трофим Ионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исправников Трофим Ионович

Смерть
Неизвестно
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