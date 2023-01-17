Исправникова Анна Савельевна
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Исправникова Марфа Трофимовна
Отец ребёнка: Исправников Трофим Ионович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Исправников Семион Трофимович
Отец ребёнка: Исправников Трофим Ионович
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Исправникова Марфа Трофимовна
Отец ребёнка: Исправников Трофим Ионович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Исправников Дмитрий Трофимович
Отец ребёнка: Исправников Трофим Ионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно