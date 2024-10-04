Никифоров-Дмитриев-Родионов-Богарев (Андреев) Филипп Андреевич
Место рождения
Дата рождения08.11.1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1847 ст.
Бракосочетание
23.10.1866 ст.
Рождение ребёнка
05.09.1868 ст.
Дочь: Андреева-Никифорова-Дмитриева-Родионова-Богарева (Андреева) Анна Филипповна
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
15.11.1869 ст.
Сын: Андреев-Никифоров-Дмитриев-Родионов-Богарев (Андреев) Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
27.02.1871 ст.
Сын: Андреев-Никифоров-Дмитриев-Родионов-Богарев (Андреев) Василий Филиппович
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
18.09.1872 ст.
Сын: Андреев-Никифоров-Дмитриев-Родионов-Богарев (Андреев) Сергей Филиппович
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
27.12.1873 ст.
Дочь: Андреева-Никифорова-Дмитриева-Родионова-Богарева (Андреева) Анисья Филипповна
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Яковлевна
Смерть
Неизвестно