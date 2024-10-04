Никифоров-Дмитриев-Родионов-Богарев (Андреев) Филипп Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоров-Дмитриев-Родионов-Богарев (Андреев) Филипп Андреевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.11.1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1818 г.р.

Мать

1817 г.р.

Жена

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1847 ст.

Отец: Дмитриев-Родионов-Богарев (Никифоров) Андрей Андреевич

Мать: (Иванова) Феодосия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.10.1866 ст.

Жена: Иванова Евдокия Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.09.1868 ст.

Дочь: Андреева-Никифорова-Дмитриева-Родионова-Богарева (Андреева) Анна Филипповна

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.11.1869 ст.

Сын: Андреев-Никифоров-Дмитриев-Родионов-Богарев (Андреев) Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.02.1871 ст.

Сын: Андреев-Никифоров-Дмитриев-Родионов-Богарев (Андреев) Василий Филиппович

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.09.1872 ст.

Сын: Андреев-Никифоров-Дмитриев-Родионов-Богарев (Андреев) Сергей Филиппович

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.12.1873 ст.

Дочь: Андреева-Никифорова-Дмитриева-Родионова-Богарева (Андреева) Анисья Филипповна

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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