Algimund Alshen (Alšėniškienė) wife of
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1320
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1320
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1339
Муж: Algimantas Borisas
Рождение ребёнка
1344
Сын: Olshansky Ivan Ольгимундович
Отец ребёнка: Algimantas Borisas
Гольшаны, Ошмянский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Около 1355
Сын: Olshansky Andrey Olgimuntovich
Отец ребёнка: Algimantas Borisas