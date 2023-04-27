Algimund Alshen (Alšėniškienė) wife of — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Algimund Alshen (Alšėniškienė) wife of

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1320

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1320 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1320

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1339

Муж: Algimantas Borisas

Рождение ребёнка
1344

Сын: Olshansky Ivan Ольгимундович

Отец ребёнка: Algimantas Borisas

Гольшаны, Ошмянский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Около 1355

Сын: Olshansky Andrey Olgimuntovich

Отец ребёнка: Algimantas Borisas

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