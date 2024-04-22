Galitzine (Glebova) Lubov Vladimirovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Galitzine (Glebova) Lubov Vladimirovna

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

19.01.1882

Дата смерти

13.10.1948

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1882

Отец: Glebov Vladimir Petrovich

Мать: Glebova Sofia Nikolaevna

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
30.12.1886
Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
10.10.1903

Дочь: Galitzine Olga Alexandrovna Александровна

Отец ребёнка: Galitzine Alexander Vladimirovich

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.02.1905

Дочь: Даксергоф Марина Александровна

Отец ребёнка: Galitzine Alexander Vladimirovich

Рождение ребёнка
13.10.1906

Дочь: Holstein-Gottorp Romanov Natalia Aleksandrovna

Отец ребёнка: Galitzine Alexander Vladimirovich

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.02.1908

Сын: Кн. Голицын Александр Александрович

Отец ребёнка: Galitzine Alexander Vladimirovich

Рождение ребёнка
23.11.1916

Сын: Кн. Голицын Георгий Александрович

Отец ребёнка: Galitzine Alexander Vladimirovich

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.10.1948
Los Angeles, California United States
Los Angeles, California United States
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