Galitzine (Glebova) Lubov Vladimirovna
Место рождения
Дата рождения19.01.1882
Дата смерти13.10.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1882
Крещение
30.12.1886
Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
10.10.1903
Дочь: Galitzine Olga Alexandrovna Александровна
Отец ребёнка: Galitzine Alexander Vladimirovich
Рождение ребёнка
12.02.1905
Дочь: Даксергоф Марина Александровна
Отец ребёнка: Galitzine Alexander Vladimirovich
Рождение ребёнка
13.10.1906
Дочь: Holstein-Gottorp Romanov Natalia Aleksandrovna
Отец ребёнка: Galitzine Alexander Vladimirovich
Рождение ребёнка
15.02.1908
Сын: Кн. Голицын Александр Александрович
Отец ребёнка: Galitzine Alexander Vladimirovich
Рождение ребёнка
23.11.1916
Сын: Кн. Голицын Георгий Александрович
Отец ребёнка: Galitzine Alexander Vladimirovich
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.10.1948
Los Angeles, California United States
Los Angeles, California United States