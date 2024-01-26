Козлова (Калашникова) Раиса Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Калашникова) Раиса Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калашников Семён Яковлевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сажина (Козлова) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Козлов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Козлов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Николай

Смерть
Неизвестно

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