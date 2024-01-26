Козлова (Калашникова) Раиса Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калашников Семён Яковлевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сажина (Козлова) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Козлов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Козлов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Николай
Смерть
Неизвестно