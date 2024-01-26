Козлов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сажина (Козлова) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Козлова (Калашникова) Раиса Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Козлова (Калашникова) Раиса Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова (Калашникова) Раиса Семёновна

Смерть
Неизвестно

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