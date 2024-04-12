Баранова Марианна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872
Бракосочетание
28.04.1893
Рождение ребёнка
14.10.1893
Сын: Баранов Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Баранов Григорий Иринархович
Рождение ребёнка
29.06.1895
Дочь: Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Баранов Григорий Иринархович
Рождение ребёнка
11.07.1896
Дочь: Алевтина Григорьевна
Отец ребёнка: Баранов Григорий Иринархович
Рождение ребёнка
05.10.1897
Дочь: Ираида Григорьевна
Отец ребёнка: Баранов Григорий Иринархович
Рождение ребёнка
10.10.1899
Дочь: Овдонина Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Баранов Григорий Иринархович
Рождение ребёнка
26.04.1903
Сын: Баранов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Баранов Григорий Иринархович
Рождение ребёнка
12.11.1907
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Баранов Григорий Иринархович
Рождение ребёнка
23.10.1911
Дочь: Августа Григорьевна
Отец ребёнка: Баранов Григорий Иринархович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно