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Баранова Марианна Ивановна

Место рождения

Давыдково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
28.04.1893

Муж: Баранов Григорий Иринархович

Рождение ребёнка
14.10.1893

Сын: Баранов Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Баранов Григорий Иринархович

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.06.1895

Дочь: Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Баранов Григорий Иринархович

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.07.1896

Дочь: Алевтина Григорьевна

Отец ребёнка: Баранов Григорий Иринархович

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.10.1897

Дочь: Ираида Григорьевна

Отец ребёнка: Баранов Григорий Иринархович

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.10.1899

Дочь: Овдонина Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Баранов Григорий Иринархович

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.04.1903

Сын: Баранов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Баранов Григорий Иринархович

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.11.1907

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Баранов Григорий Иринархович

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.10.1911

Дочь: Августа Григорьевна

Отец ребёнка: Баранов Григорий Иринархович

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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