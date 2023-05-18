Киричинская (Чернявска) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.06.1929
дом 4/112
Рождение ребёнка
02.06.1930
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Рождение ребёнка
21.06.1932
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Рождение ребёнка
19.09.1940
Рождение ребёнка
29.10.1943
Дочь: Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Киричинский Григорий Григорьевич
Смерть
Неизвестно