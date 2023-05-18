Киричинская (Чернявска) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киричинская (Чернявска) Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1902 г.р.

Дети

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1943 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.06.1929

Муж: Киричинский Григорий Григорьевич

Раздельное, Львівська область
дом 4/112
Рождение ребёнка
02.06.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киричинский Григорий Григорьевич

Раздельное, Львівська область
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Рождение ребёнка
21.06.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киричинский Григорий Григорьевич

Раздельное, Львівська область
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Рождение ребёнка
19.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киричинский Григорий Григорьевич

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
29.10.1943

Дочь: Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Киричинский Григорий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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