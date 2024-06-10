Задворнов Николай Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Терлеева (Задворнова) Александра Николаева
Мать ребёнка: Задворнова Марфа Дорофеева
Рождение ребёнка
1857
Сын: Задворнов Евдоким Николаев
Мать ребёнка: Задворнова Марфа Дорофеева
Рождение ребёнка
1859
Сын: Задворнов Дмитрий Николаев
Мать ребёнка: Задворнова Марфа Дорофеева
Смерть
Неизвестно