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Задворнов Николай Тимофеев

Место рождения

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Задворнов Тимофей Кузьмин

Мать: Задворнова Авдотья Елизарова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задворнова Марфа Дорофеева

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Терлеева (Задворнова) Александра Николаева

Мать ребёнка: Задворнова Марфа Дорофеева

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Задворнов Евдоким Николаев

Мать ребёнка: Задворнова Марфа Дорофеева

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Задворнов Дмитрий Николаев

Мать ребёнка: Задворнова Марфа Дорофеева

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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