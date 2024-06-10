Задворнова Марфа Дорофеева
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Терлеева (Задворнова) Александра Николаева
Отец ребёнка: Задворнов Николай Тимофеев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Задворнов Евдоким Николаев
Отец ребёнка: Задворнов Николай Тимофеев
Рождение ребёнка
1859
Сын: Задворнов Дмитрий Николаев
Отец ребёнка: Задворнов Николай Тимофеев
Смерть
Неизвестно