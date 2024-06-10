Задворнова Марфа Дорофеева 1833 — найти родственников по фамилии на Familio
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Задворнова Марфа Дорофеева

Место рождения

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Задворнов Николай Тимофеев

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Терлеева (Задворнова) Александра Николаева

Отец ребёнка: Задворнов Николай Тимофеев

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Задворнов Евдоким Николаев

Отец ребёнка: Задворнов Николай Тимофеев

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Задворнов Дмитрий Николаев

Отец ребёнка: Задворнов Николай Тимофеев

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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