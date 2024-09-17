Капралов Аристарх Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Капралов Аристарх Иванович

Место рождения

Родионовка

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Капралов Иван Сергеевич

Мать: Капралова (Школьникова) Анна Ивановна

Родионовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капралова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
01.01.1907

Сын: Капралов Василий Аристархович

Мать ребёнка: Капралова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
01.01.1907

Сын: Илья

Мать ребёнка: Капралова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
20.09.1910 ст.

Дочь: (Капралова) Надежда Аристарховна

Мать ребёнка: Капралова Анастасия Васильевна

Родионовка

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