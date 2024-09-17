Капралов Аристарх Иванович
Место рожденияРодионовка
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Родионовка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1907
Сын: Капралов Василий Аристархович
Мать ребёнка: Капралова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
01.01.1907
Сын: Илья
Мать ребёнка: Капралова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
20.09.1910 ст.
Дочь: (Капралова) Надежда Аристарховна
Мать ребёнка: Капралова Анастасия Васильевна
Родионовка