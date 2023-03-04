Брункевич Филлип Солифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брункевич Филлип Солифонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брункевич Солифон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1902

Дочь: Бондарь Наталя Филлиповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брункевич Евдокия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брункевич Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брункевич Михайло

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брункевич Оляна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брункевич Катря

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брункевич Андрей

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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