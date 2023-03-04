Брункевич Филлип Солифонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Брункевич Солифон
Рождение ребёнка
14.08.1902
Дочь: Бондарь Наталя Филлиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брункевич Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брункевич Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брункевич Михайло
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брункевич Оляна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брункевич Катря
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брункевич Андрей
Смерть
Неизвестно