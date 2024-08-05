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Маркевич Екатерина Евсеевна

Место рождения

Полуйково, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Полуйково, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
09.11.1898 ст.

Муж: Маркевич Павел Никифорович

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.08.1899 ст.

Сын: Маркевич Александр Павлович

Отец ребёнка: Маркевич Павел Никифорович

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.08.1901 ст.

Сын: Маркевич Иван Павлович

Отец ребёнка: Маркевич Павел Никифорович

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.02.1905 ст.

Дочь: Маркевич Мария Павловна

Отец ребёнка: Маркевич Павел Никифорович

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.05.1911 ст.

Дочь: Маркевич Елена Павловна

Отец ребёнка: Маркевич Павел Никифорович

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.02.1914 ст.

Сын: Маркевич Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Маркевич Павел Никифорович

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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