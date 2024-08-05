Маркевич Екатерина Евсеевна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1898 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.08.1899 ст.
Сын: Маркевич Александр Павлович
Отец ребёнка: Маркевич Павел Никифорович
Рождение ребёнка
23.08.1901 ст.
Отец ребёнка: Маркевич Павел Никифорович
Рождение ребёнка
07.02.1905 ст.
Дочь: Маркевич Мария Павловна
Отец ребёнка: Маркевич Павел Никифорович
Рождение ребёнка
15.05.1911 ст.
Дочь: Маркевич Елена Павловна
Отец ребёнка: Маркевич Павел Никифорович
Рождение ребёнка
22.02.1914 ст.
Отец ребёнка: Маркевич Павел Никифорович
Смерть
Неизвестно