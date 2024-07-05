Черных (Пономарёва) Евфросиния Сергеева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Черных (Пономарёва) Евфросиния Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Федор Ильич

Рождение ребёнка
16.05.1875

Сын: Черных Константин Федорович

Отец ребёнка: Черных Федор Ильич

Ильнеш, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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