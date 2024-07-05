Черных (Пономарёва) Евфросиния Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черных Федор Ильич
Рождение ребёнка
16.05.1875
Сын: Черных Константин Федорович
Отец ребёнка: Черных Федор Ильич
Ильнеш, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно