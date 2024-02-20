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Угнивенко Владимир Демьянович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

14.07.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1913

Отец: Угнивенко Демьян Романович

Мать: Угнивенко Анастасия Ефимовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-131,зап-30
Крещение
Неизвестно
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Потап Игнатьевич Угнивенко и Вениамина Цыбы жена - Агрипина Митрофановна
Смерть
Неизвестно
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