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Угнивенко Анастасия Ефимовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.05.1911

Сын: Угнивенко Иван Демьянович

Отец ребёнка: Угнивенко Демьян Романович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1911

Муж: Угнивенко Демьян Романович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
14.07.1913

Сын: Угнивенко Владимир Демьянович

Отец ребёнка: Угнивенко Демьян Романович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-131,зап-30
Рождение ребёнка
13.10.1915

Дочь: Параскева Демьяновна

Отец ребёнка: Угнивенко Демьян Романович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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