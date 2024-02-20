Угнивенко Анастасия Ефимовна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.05.1911
Сын: Угнивенко Иван Демьянович
Отец ребёнка: Угнивенко Демьян Романович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1911
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
14.07.1913
Сын: Угнивенко Владимир Демьянович
Отец ребёнка: Угнивенко Демьян Романович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-131,зап-30
Рождение ребёнка
13.10.1915
Дочь: Параскева Демьяновна
Отец ребёнка: Угнивенко Демьян Романович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно