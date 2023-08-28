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Калинина Ольга Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Иван Гавриилов

Рождение ребёнка
11.04.1896

Дочь: (Калинина) Александра Иванова

Отец ребёнка: Калинин Иван Гавриилов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Калинина) Евгения Иванова

Отец ребёнка: Калинин Иван Гавриилов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.01.1900

Дочь: (Калинина) Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Калинин Иван Гавриилов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.10.1901

Дочь: (Калинина) Александра Иванова

Отец ребёнка: Калинин Иван Гавриилов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.08.1903

Сын: Калинин Тихон Иванов

Отец ребёнка: Калинин Иван Гавриилов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.09.1905

Сын: Калинин Михаил Иванов

Отец ребёнка: Калинин Иван Гавриилов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.06.1907

Сын: Калинин Сергей Иванов

Отец ребёнка: Калинин Иван Гавриилов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.05.1908

Сын: Калинин Алексей Иванов

Отец ребёнка: Калинин Иван Гавриилов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.07.1911

Дочь: (Калинина) Анна Иванова

Отец ребёнка: Калинин Иван Гавриилов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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