Калинина Ольга Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.1896
Дочь: (Калинина) Александра Иванова
Отец ребёнка: Калинин Иван Гавриилов
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Калинина) Евгения Иванова
Отец ребёнка: Калинин Иван Гавриилов
Рождение ребёнка
01.01.1900
Дочь: (Калинина) Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Калинин Иван Гавриилов
Рождение ребёнка
16.10.1901
Дочь: (Калинина) Александра Иванова
Отец ребёнка: Калинин Иван Гавриилов
Рождение ребёнка
01.08.1903
Сын: Калинин Тихон Иванов
Отец ребёнка: Калинин Иван Гавриилов
Рождение ребёнка
12.09.1905
Отец ребёнка: Калинин Иван Гавриилов
Рождение ребёнка
16.06.1907
Отец ребёнка: Калинин Иван Гавриилов
Рождение ребёнка
18.05.1908
Отец ребёнка: Калинин Иван Гавриилов
Рождение ребёнка
23.07.1911
Дочь: (Калинина) Анна Иванова
Отец ребёнка: Калинин Иван Гавриилов
Смерть
Неизвестно