Тюкалова (?) Екатерина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1884
Сын: Тюкалов Алексей Степанович
Отец ребёнка: Тюкалов Степан Георгиевич
Рождение ребёнка
30.09.1886
Дочь: Тюкалова Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Тюкалов Степан Георгиевич
Рождение ребёнка
18.12.1887
Отец ребёнка: Тюкалов Степан Георгиевич
Рождение ребёнка
05.01.1891
Отец ребёнка: Тюкалов Степан Георгиевич
Рождение ребёнка
15.06.1894
Сын: Тюкалов Григорий Степанович
Отец ребёнка: Тюкалов Степан Георгиевич
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Тюкалов Степан Георгиевич
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Тюкалов Степан Георгиевич
Рождение ребёнка
19.08.1904
Дочь: Надежда Степановна
Отец ребёнка: Тюкалов Степан Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно