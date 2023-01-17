Тюкалова (?) Екатерина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюкалова (?) Екатерина Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1884

Сын: Тюкалов Алексей Степанович

Отец ребёнка: Тюкалов Степан Георгиевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.09.1886

Дочь: Тюкалова Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Тюкалов Степан Георгиевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.12.1887

Сын: Тюкалов Игнат Степанович

Отец ребёнка: Тюкалов Степан Георгиевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1891

Сын: Тюкалов Иван Степанович

Отец ребёнка: Тюкалов Степан Георгиевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1894

Сын: Тюкалов Григорий Степанович

Отец ребёнка: Тюкалов Степан Георгиевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1897

Сын: Тюкалов Егор Степанович

Отец ребёнка: Тюкалов Степан Георгиевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Тюкалов Семён Степанович

Отец ребёнка: Тюкалов Степан Георгиевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.08.1904

Дочь: Надежда Степановна

Отец ребёнка: Тюкалов Степан Георгиевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюкалов Степан Георгиевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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