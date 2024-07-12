Юринова Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смерти25.01.1897 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юринов Егор Фомич
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Юринов Егор Фомич
Рождение ребёнка
11.08.1887 ст.
Сын: Юринов Лаврентий Егорович
Отец ребёнка: Юринов Егор Фомич
Рождение ребёнка
06.11.1889 ст.
Отец ребёнка: Юринов Егор Фомич
Рождение ребёнка
11.07.1892 ст.
Отец ребёнка: Юринов Егор Фомич
Рождение ребёнка
23.03.1893
Дочь: Юринова Матрёна Егоровна
Отец ребёнка: Юринов Егор Фомич
Смерть
25.01.1897 ст.