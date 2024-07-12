Юринова Екатерина Григорьевна Около 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юринова Екатерина Григорьевна

Место рождения

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

25.01.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юринов Егор Фомич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Юринов Кузьма Егорович

Отец ребёнка: Юринов Егор Фомич

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.08.1887 ст.

Сын: Юринов Лаврентий Егорович

Отец ребёнка: Юринов Егор Фомич

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1889 ст.

Сын: Юринов Павел Егорович

Отец ребёнка: Юринов Егор Фомич

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.07.1892 ст.

Сын: Юринов Антон Егорович

Отец ребёнка: Юринов Егор Фомич

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1893

Дочь: Юринова Матрёна Егоровна

Отец ребёнка: Юринов Егор Фомич

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
25.01.1897 ст.
Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд

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