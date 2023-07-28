Новикова Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Наталья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.77

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.77

Отец: не указан

Мать: Лопатина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
17.02.1996

Дочь: Плеханова Валерия

Отец ребёнка: Батаев Вячеслав Николаевич

Рождение ребёнка
16.02.1999

Сын: Туревич Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.09.2004

Сын: Серветников Антон Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.09.2010

Дочь: Новикова Мария Владимировна

Отец ребёнка: не указан

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