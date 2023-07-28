Новикова Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.77
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.77
Отец: не указан
Рождение ребёнка
17.02.1996
Дочь: Плеханова Валерия
Отец ребёнка: Батаев Вячеслав Николаевич
Рождение ребёнка
16.02.1999
Сын: Туревич Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.09.2004
Сын: Серветников Антон Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.09.2010
Дочь: Новикова Мария Владимировна
Отец ребёнка: не указан