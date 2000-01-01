Навасардян Тигран Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Навасардян Тигран Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1933

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1933

Отец: не указан

Мать: Навасардян Эстер (Эсфирь) Ароновна

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