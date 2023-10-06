Кусков Николай Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кусков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кускова Анна Спиридоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кускова Анна Спиридоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кускова) Таисия Николаевна
Мать ребёнка: Кускова Анна Спиридоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пальцева (Кускова) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Кускова Анна Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно