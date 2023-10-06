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Кусков Николай Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1939

Отец: Кусков Максим Игнатьевич

Мать: Кускова (Русинова) Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кусков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кускова Анна Спиридоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кусков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Кускова Анна Спиридоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кускова) Таисия Николаевна

Мать ребёнка: Кускова Анна Спиридоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пальцева (Кускова) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Кускова Анна Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кускова Анна Спиридоновна

Смерть
Неизвестно

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