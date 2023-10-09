Кускова (Русинова) Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кускова (Русинова) Евгения Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1918

Дата смерти

23.07.1989

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1918

Отец: Русинов Николай Ильич

Мать: Русинова (Пронина) Нина Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондарь (Кускова) Таисия Максимовна

Отец ребёнка: Кусков Максим Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кусков Максим Игнатьевич

Рождение ребёнка
?.09.1939

Сын: Кусков Николай Максимович

Отец ребёнка: Кусков Максим Игнатьевич

Рождение ребёнка
02.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кусков Максим Игнатьевич

Шереметьевское, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.07.1954

Дочь: Гречко (Кускова) Вера Максимовна

Отец ребёнка: Кусков Максим Игнатьевич

Смерть
23.07.1989

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