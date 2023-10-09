Кускова (Русинова) Евгения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1918
Дата смерти23.07.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондарь (Кускова) Таисия Максимовна
Отец ребёнка: Кусков Максим Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.09.1939
Сын: Кусков Николай Максимович
Отец ребёнка: Кусков Максим Игнатьевич
Рождение ребёнка
02.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кусков Максим Игнатьевич
Шереметьевское, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.07.1954
Дочь: Гречко (Кускова) Вера Максимовна
Отец ребёнка: Кусков Максим Игнатьевич
Смерть
23.07.1989