Удодов Емельян ??? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удодов Емельян ???

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Удодов ????

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Удодов Николай Емельянович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1792

Сын: Удодов Иван Емельянович (Рекрут 1811г)

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1798

Сын: Удодов Алексей Емельянович (Рекрут 1814)

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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