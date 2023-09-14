Удодов Емельян ???
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Удодов ????
Рождение ребёнка
1782
Сын: Удодов Николай Емельянович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1792
Сын: Удодов Иван Емельянович (Рекрут 1811г)
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1798
Сын: Удодов Алексей Емельянович (Рекрут 1814)
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно