Удодов Алексей Емельянович (Рекрут 1814) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удодов Алексей Емельянович (Рекрут 1814)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1763 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Удодов Емельян ???

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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