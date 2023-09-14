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Удодов Алексей Емельянович (Рекрут 1814)
Удодов Алексей Емельянович (Рекрут 1814)
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1798
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Удодов Емельян ???
1763 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец:
Удодов Емельян ???
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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