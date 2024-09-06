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Параскева Агеева

Место рождения

деревня Агарково

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1862

Муж: Василий Порфирьев

Василию было 19лет, Параскеве 17 лет. Поручители из Агарково: Евдоким Петров, Афанасий Аверкин (Аверьянов), Георгий Григорьев, Матвей Максимов.
Рождение ребёнка
01.01.1864

Дочь: Настасья Васильева

Отец ребёнка: Василий Порфирьев

Восприемники из Агарково Даниил Агеев и Ирина Андреева.
Рождение ребёнка
19.09.1865

Сын: Михаил Васильев

Отец ребёнка: Василий Порфирьев

Восприемники: Терентий Евдокимов и Ирина Андреева.
Рождение ребёнка
15.03.1868

Сын: Алексей Васильев

Отец ребёнка: Василий Порфирьев

Восприемники: из Агарково Терентий Евдокимов, из Князь-Иваново Анна Иосифова.
Рождение ребёнка
13.10.1874

Сын: Андрей Васильев

Отец ребёнка: Василий Порфирьев

Восприемники: Кирилл Евдокимов, жена Василия Петрова - Ирина Андреева
Рождение ребёнка
26.04.1877

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Василий Порфирьев

Восприемники: Кирилл Евдокимов и жена Григория Агеев а - Агрипина Самойлова.
Смерть
Неизвестно

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