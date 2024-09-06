Параскева Агеева
Место рождениядеревня Агарково
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1862
Муж: Василий Порфирьев
Василию было 19лет, Параскеве 17 лет. Поручители из Агарково: Евдоким Петров, Афанасий Аверкин (Аверьянов), Георгий Григорьев, Матвей Максимов.
Рождение ребёнка
01.01.1864
Дочь: Настасья Васильева
Отец ребёнка: Василий Порфирьев
Восприемники из Агарково Даниил Агеев и Ирина Андреева.
Рождение ребёнка
19.09.1865
Сын: Михаил Васильев
Отец ребёнка: Василий Порфирьев
Восприемники: Терентий Евдокимов и Ирина Андреева.
Рождение ребёнка
15.03.1868
Сын: Алексей Васильев
Отец ребёнка: Василий Порфирьев
Восприемники: из Агарково Терентий Евдокимов, из Князь-Иваново Анна Иосифова.
Рождение ребёнка
13.10.1874
Сын: Андрей Васильев
Отец ребёнка: Василий Порфирьев
Восприемники: Кирилл Евдокимов, жена Василия Петрова - Ирина Андреева
Рождение ребёнка
26.04.1877
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Василий Порфирьев
Восприемники: Кирилл Евдокимов и жена Григория Агеев а - Агрипина Самойлова.
Смерть
Неизвестно