Бондаренко Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондаренко Александр Алексеевич

Бондаренко Александр Алексеевич

avatar

Место рождения

Россия, СО АССР, г.Моздок

Дата рождения

06.05.1960

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1960

Отец: Бондаренко Алексей Иванович

Мать: Бондаренко Мария Ивановна

Россия, СО АССР, г.Моздок
Рождение ребёнка
1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.04.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мыс-Шмидта
Смерть
1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close