Бондаренко Александр Алексеевич
Место рожденияРоссия, СО АССР, г.Моздок
Дата рождения06.05.1960
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1960
Россия, СО АССР, г.Моздок
Рождение ребёнка
1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.04.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Мыс-Шмидта
Смерть
1999