Петрова (Ступина) Зинаида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Петров Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
30.04.1960
Дочь: Большедворская (Петрова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Петров Николай