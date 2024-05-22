Петрова (Ступина) Зинаида Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрова (Ступина) Зинаида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ступин Василий Иванович

Мать: Ступина (Банщикова) Анна Дионисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Петров Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
30.04.1960

Дочь: Большедворская (Петрова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Петров Николай

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