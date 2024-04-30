Борисова Светлана Петровна 21.12.1977 — найти родственников по фамилии на Familio
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Борисова Светлана Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1977

Пол

Женский

Отец

1946 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

2013 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1977

Отец: Сорокин Пётр Дмитриевич

Мать: Сорокина Анна Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаков Александр Сашев

Рождение ребёнка
01.12.2013

Сын: Цаков Константин Александрович

Отец ребёнка: Цаков Александр Сашев

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