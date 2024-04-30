Борисова Светлана Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1977
Отец: Сорокин Пётр Дмитриевич
Мать: Сорокина Анна Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цаков Александр Сашев
Рождение ребёнка
01.12.2013
Сын: Цаков Константин Александрович
Отец ребёнка: Цаков Александр Сашев