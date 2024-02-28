Фомин Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Сергей Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1982

Отец: Фомин Виктор Николаевич

Мать: Фомина (Дудкина) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомина Арина Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.03.2004

Дочь: Фомина Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.09.2014

Сын: Фомин Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Фомина Ольга

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