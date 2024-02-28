Фомин Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1982
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомина Арина Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.03.2004
Дочь: Фомина Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.09.2014
Сын: Фомин Илья Сергеевич
Мать ребёнка: Фомина Ольга