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(Милафетнова) Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1982

Отец: Милафетнов Сергей Порфирьевич

Мать: Милафетнова Татьяна Николаевна

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