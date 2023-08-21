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(Милафетнова) Анна Сергеевна
(Милафетнова) Анна Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.12.1982
Пол
Женский
Отец
Милафетнов Сергей Порфирьевич
1955 г.р.
Мать
Милафетнова Татьяна Николаевна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1982
Отец:
Милафетнов Сергей Порфирьевич
Мать:
Милафетнова Татьяна Николаевна
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