Фролова Евдокия Спиридоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти20.02.1900 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фролов Зиновий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1864
Отец ребёнка: Фролов Зиновий Иванович
Рождение ребёнка
23.10.1871 ст.
Отец ребёнка: Фролов Зиновий Иванович
Рождение ребёнка
22.09.1878 ст.
Отец ребёнка: Фролов Зиновий Иванович
Смерть
20.02.1900 ст.