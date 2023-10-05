Фролова Евдокия Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Евдокия Спиридоновна

Место рождения

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

20.02.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Трофим Зиновьевич

Отец ребёнка: Фролов Зиновий Иванович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Зиновий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Фролов Андрей Зиновьевич

Отец ребёнка: Фролов Зиновий Иванович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.10.1871 ст.

Сын: Фролов Филипп Зиновьевич

Отец ребёнка: Фролов Зиновий Иванович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.09.1878 ст.

Сын: Фролов Михаил Зиновьевич

Отец ребёнка: Фролов Зиновий Иванович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
20.02.1900 ст.
Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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