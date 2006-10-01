Лоскутов Аркадий Александрович 25.12.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лоскутов Аркадий Александрович

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Место рождения

Лоскуты, Тужинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

25.12.1939

Дата смерти

01.10.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1939

Отец: Лоскутов Александр Григорьевич

Мать: Лоскутова (Захарова) Пелагея Акимовна

Лоскуты, Тужинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
01.03.1963

Дочь: Лялина (Лоскутова) Ирина Аркадьевна

Мать ребёнка: Лоскутова Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
28.02.1966

Сын: Лоскутов Евгений Аркадьевич

Мать ребёнка: Лоскутова Клавдия Федоровна

Смерть
01.10.2006
Демьяново, Подосиновский муниципальный район, Кировская область

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