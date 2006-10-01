Лоскутов Аркадий Александрович
Место рождения
Дата рождения25.12.1939
Дата смерти01.10.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1963
Дочь: Лялина (Лоскутова) Ирина Аркадьевна
Мать ребёнка: Лоскутова Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
28.02.1966
Сын: Лоскутов Евгений Аркадьевич
Мать ребёнка: Лоскутова Клавдия Федоровна
Смерть
01.10.2006
Демьяново, Подосиновский муниципальный район, Кировская область