Котова (Пушкарева) Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Котова Роза Сергеевна
Отец ребёнка: Котов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1943
Сын: Котов Владислав Сергеевич
Отец ребёнка: Котов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Менькова Лилия Сергеевна
Отец ребёнка: Котов Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1991