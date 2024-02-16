Котова (Пушкарева) Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Пушкарева) Анна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Котова Роза Сергеевна

Отец ребёнка: Котов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1943

Сын: Котов Владислав Сергеевич

Отец ребёнка: Котов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Менькова Лилия Сергеевна

Отец ребёнка: Котов Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Сергей Михайлович

Смерть
1991
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