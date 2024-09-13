Штонда Екатерина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штонда Екатерина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штонда Григорий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Штонда Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Штонда Григорий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Штонда Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Штонда Григорий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Сын: Штонда Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Штонда Григорий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Сын: Штонда Евдоким Григорьевич

Отец ребёнка: Штонда Григорий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Дочь: Штонда Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Штонда Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно

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