Штонда Екатерина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1787 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Штонда Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Штонда Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Штонда Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Сын: Штонда Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Штонда Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Сын: Штонда Евдоким Григорьевич
Отец ребёнка: Штонда Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Дочь: Штонда Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Штонда Григорий Петрович
Смерть
Неизвестно