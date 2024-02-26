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Кастальский Евгений Михайлович

Место рождения

Ташкент, Узбекистан

Дата рождения

1923

Дата смерти

29.09.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Кастальский Михаил Сергеевич

Мать: Кастальская Ксения Александровна

Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кастальская Алина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кастальская Алина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кастальская Алина Сергеевна

Смерть
29.09.1980
Москва, Россия
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