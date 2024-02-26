Кастальский Евгений Михайлович
Место рожденияТашкент, Узбекистан
Дата рождения1923
Дата смерти29.09.1980
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кастальская Алина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кастальская Алина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.09.1980
Москва, Россия